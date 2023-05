Mga scalawag na pulis dapat sakalin – Bato

Irerekomenda ng Senate committee on public order and dangerous drugs ang pagsusog sa Republic Act 6975 na siyang lumikha sa Philippine National Police (PNP) upang sa gayon ay mabartolina agad ang mga pulis na sangkot sa ilegal na droga at iba pang maling gawain.

Sa kasalukuyang sistema raw kasi, kahit inireklamo na sa krimen ang isang pulis, hindi siya makukulong kung hindi makakasuhan at iisyuhan ng arrest warrant.

Nais ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa, chairman ng komite, na itulad sa mga sundalo at mga coast guard ang sistema kung saan pinapadlak agad ang mga nagkakasala.

“Kung may power lang ang chief PNP na i-stockade ang mga ito, ikulong ang mga taong ito just like the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard, yung kanilang disciplinary system allows the commander to padlock erring personnel right away kahit hindi pa nakapagfile ng criminal case,” paliwanag ni Dela Rosa sa interview ng ANC nitong Lunes.

“Sa PNP wala po, iba sa PNP so babaguhin natin yang provision ng RA 6975,” ayon pa sa senador.

Binanggit pa ng senador na dapat sa mga scalawag ay sinasakal o hinihigpitan upang hindi na gumawa ng kalokohan. Sinabi raw niya ito kay dating PNP chief Rodolfo Azurin Jr. noong mahuli ang isang pulis sa P6.7 bilyong shabu raid sa Maynila.

“Sabi ko sa kanya, ‘Ganyan lang paghawak ng PNP, sakalin mo nang husto ‘yong mga scalawag na iyan para hindi ka mamroblema’. Doon lang nagkulang siya pero napakadisenteng tao ni General Azurin,” ani Dela Rosa.