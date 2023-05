Marcos niluluto food stamp sa mga purdoy

Pinag-aaralan ng gobyerno na gumawa ng food stamp program para sa mga pinakamahihirap na Pilipino sa buong bansa sa pamamagitan ng partnership sa Asian Development Bank (ADB).

Sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na ang programa ay naunang iminungkahi ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang matulungan ang mga mahihirap na mamamayan.

Ikinagulat ng pangulo na wala pa palang ganitong programa sa Pilipinas na matagal ng ginagawa sa ibang mga bansa at epektibong natutulu­ngan ang mga mahihirap na sektor.

“One of the things that is in the pipeline, that is being developed, that is going to be of great assistance to our people is a proposal by the DSWD for a food stamp program, which I’m surprised that we have never had, but it is something that we can see that has been effective in other countries,” anang pangulo.

Ang konsepto ng food stamp na epektibo sa ilang bansa gaya ng Amerika ay ang pagbibigay ng nutritional support sa mga pamilyang nasa kategoryang low paid gayundin sa low-income older adults, mga taong may kapansanan na may fixed income at households na may mababang kita. (Aileen Taliping)