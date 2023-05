Mangga eat-all-you-can patok sa Guimaras

Kung mango lover ka, for sure matatakam ka sa pa-unli manga na ito sa probinsya ng Guimaras.

Parte ito ng Manggahan Festival 2023 kung saan isa sa event na kanilang ginawa ay ang pagbida ng kanilang ‘world’s sweetest mango’.

Ito ay ang mango eat-all-you-can na nago-offer ng unlimited na pagkain ng mangga sa presyong P150 pesos sa loob lamang ng 30 minutes.

“Mango-Eat-All-You-Can sa Manggahan Festival. For the amount of Php 150.00 enjoy unlimited number of mangoes within 30 minutes. Experience the world’s sweetest mango! Tara na sa Manggahan Festival at mag-Mango-Eat-All-You-Can,” caption ng Guimaras Manggahan Festival sa kanilang FB post.

Bukod dito, marami pang pakulo ang mga residente ng Guimaras sa pagdiriwang ng naturang pista gaya ng pagdi-disenyo ng mangga sa mga tricycle at mango-theme na kasuotan at parada.

Marami namang madlang pipol ang bet maki-join sa unli mango na ito.

Tulad na lamang ni M En M Bus, aniya, “Best and sweetest mango’s in the world!! And sweetest people also on Guimaras, we will visit Guimaras Manggahan Festival hopefully in near future.”

“That’s expensive for a short 30 minutes time limit,” saad ng user na si Andres Jose.

“Sayang d kme nakauwi d sana naka kain kme ng eat all u can sa manggahan,” sabi naman ni Abby M. Cardiño.

May ilang netizen naman ang nagtanong kung ayos lang ba sa kalusugan ang kumain nang maraming mangga sa mabilis na oras? (Moises Caleon)