Mag-anak na tulak timbog

Kalaboso ang mag-asawa at isa nilang anak matapos umanong ga­wing negosyo ng mga ito ang pagbebenta ng shabu sa Pasay City.

Kinilala ng Southern Police District (SPD) ang mga suspek, na sina Roderick Samonte, construction worker; asawang si Ma Mercedita, kapwa 50-anyos at anak na si Kyster Kurt, 23-anyos, na pawang dinakip sa bahay nila sa Maricaban, Pasay City noong Linggo.

Nakatakas naman ang isa pang anak ng mag-asawa na si Kevin Carl.

Sinabi ni Pasay City Police Station chief P/Col. Froilan Uy na naaktuhan pa ng mga pulis si Kevin Carl habang nagtatarya ng droga. Nakatakas ito nang harangan at pigilan ng tatlo ang mga pulis para dakpin ito.

Nakuha sa pag-iingat ni Roderick ang apat na sachet ng shabu; 12 sachet mula kay Kyster Kurt at dalawa mula kay Mercedita, na may kabuuang 26.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P180,200.

Nakaditine sa Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Pasay City Police ang mga suspek habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Presidential Decree No. 1829 o obstruction of justice. (Betchai Julian)