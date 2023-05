Lolit magso-sorry kay Bea!

Buong ningning na nag-dialogue si Lolit Solis sa pa-birthday lunch sa kanya ni Senator Bong Revilla na willing siyang makipagbati kay Bea Alonzo!

Magso-sorry nga raw si Manay Lolit kay Bea dahil sa pagmamaldita niya rito.

Nagi-guilty raw ang controversial manager-entertainment columnist dahil kahit ano ang sabihin o gawin niya ay never naman na nagmaldita sa kanya ang Kapuso actress.

“Kapag nakita ko si Bea, willing akong mag-sorry. Totoo ‘yan. Kasi kahit anong pagmamaldita o gawin ko, never sumagot si Bea.

“Puwede siyang may sabihing kung ano-ano about me, pero never siyang nagsalita. Wala akong narinig na nagmaldita sa akin si Bea.

“So, kapag nakita ko si Bea, willing akong mag-sorry. Yayakapin ko pa siya,” sey ni Manay Lolit.

Kapag nabalitaan nga raw ni Manay Lolit na nasa isang lugar lang si Bea at malapit naman siya, pupuntahan daw talaga niya ito.

“Yes, pupuntahan ko siya. Huwag lang sa malayo, alam n’yo naman na hindi na ako pumupunta sa malayo.

“Ayoko rin sa presscon ako pupunta at baka sabihin gatecrasher pa ako, ha!” tsika pa ni Manay Lolit.

Noong May 20 ay nag-celebrate si Manay Lolit ng kanyang 76th birthday, ang ganda sigurong belated birthday gift for her kung magkikita’t makakapag-sorry nga siya kay Bea, ha!

‘Yun na!