Kilalanin: Filipino choir nagpabilib sa coronation ni King Charles

Bumida sa ginanap na coronation concert para kina King Charles III at Queen Camilla ang Pinoy choir na Basingstoke Filipino Choir sa England.

Ang nasabing grupo ay may 26 miyembro na nasa edad 15 hanggang 61-anyos.

Kasama ang Basingstoke Filipino Choir sa halos 300 performer ng 18 choral groups na umawit ng kantang ‘Brighter Days’ ng British singer-songwriter na si Emeli Sandé.

Ang nasabing event ay binubuo ng mga artist at singer mula sa iba’t ibang mga grupo at gaya ng refugee choir, LGBTQIA+ singing group, deaf singing group, at marami pang iba.

Kwento ng grupo, noong una umano nilang natanggap ang imbitasyon upang mag-perform sa nasabing event ay inakala nilang ‘scam’ lang ito hanggang sa napatunayan nilang legit at talagang maaari silang magtanghal para sa coronation ni King Charles.

“It was great to be part of this historic event. So we are honoured and privileged,” sabi ni Vina, isa sa mga founder ng Basingstoke Filipino Choir.