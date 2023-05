Kathryn, Vice ‘cheerleader’ ang peg

Cheerleaders lang ang peg nina Kathryn Bernardo, Loisa Andalio, Belle Mariano, at Vice Ganda noong Sunday sa main basketball event ng ‘Star Magic All-Star Games 2023’.

Ilang beses nakitang nag-cheer si Kathryn kapag nagsu-shoot ang boyfriend niyang si Daniel Padilla at bonggang papalakpak na may kasamang hiyaw naman kapag nakaka-shoot ang aktor.

Pinaka-face ng fans ang sweet moments ng KathNiel kapag hinihimas ni Kathryn ang pisngi at baba ni Daniel sa tuwing lumalapit ito sa kanya kapag break o napapagod ang aktor.

Proud girlfriend si Kathryn dahil si Daniel lang naman ang may pinakamaraming 3-point shots, 2nd top scorer, at napabilang sa Mythical 5.

Si Belle naman ang muse ng Star Magic Dream Team kung saan player si Donny. Mega cheer pa rin si Belle kahit naka-two points lang si Donny sa game.

Maraming kinilig sa fancam ni Donny kapag tumititig ito kay Belle habang naglalaro.

Medyo halata nga pala ang pagkadismaya ni Donny sa kinalabasan ng game kung saan natalo sila sa ‘It‘s Showtime’ Team pero ngumiti naman siya nang makita si Belle, then niyakap niya ang young actress.

Natuwa rin ang fans sa super chikahan moment nina Belle at Loisa during the game. Masayang makita na magkasundo ang dalawa kahit never pa silang nagsama sa isang proyekto.

Hindi rin nagpatalo si Loisa sa pag-cheer sa boyfriend niyang si Ronnie kahit napagod siya sa paglaro ng volleyball para sa Star Magic Lady Spikers na nag-champion sa Women’s Volleyball game.

Grabe naman ang pagiging supportive ni Meme Vice kay Ion. Tutok nga si Vice sa paglalaro ni Ion at makikita siyang nakatayo sa courtside at tila nagdarasal at ninenerbiyos sa tuwing magsu-shoot ang mister.

Nakita rin si Meme Vice na nagbigay ng tubig kay Ion. Sulit naman ang pagsuporta ni Meme Vice dahil ang ‘It‘s Showtime’ Team ang nanalo habang MVP or Most Valuable Player naman si Ion na niyakap siya after ng game.

Ang bongga! (Byx Almacen)