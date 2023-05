Jovelyn Gonzaga, Bernadeth Pons, Sisi Rondina babalik sa indoor volley

Matunog na nais magbalik sa indoor volleyball ang tatlong importanteng manlalaro ng national beach volleyball team na sina Jovelyn Gonzaga, Bernadeth Pons at Cherry Ann “Sisi” Rondina.

Hindi naging matagumpay ang kinalabasan ng kanilang kampanya sa nagdaang 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia nang mabigong makapag-uwi ng medalya matapos ang magkasunod na bronze medals sa 2019 Manila meet at 2021 Vietnam Games noong isang taon.

Parehong may kaugnayan sa Creamline Cool Smashers sina Pons at Rondina nang katawanin nila ang koponan sa BVR on Tour noong 2021, habang pansamantalang iniwan ni Gonzaga ang Army Black Mamba Lady Troopers upang tutukan ang pagsasanay sa beach games.

Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, nagkaroon ng pagpupulong ang Philippine National Volleyball Federation (PNVF) sa kinabukasan ng koponan sa local at international competitions ng beach volleyball.

Kasalukuyang nagmamando sa koponan si national team head coach at Brazilian Joao Luciano Simao Barbosa, katulong sina Paul Doloiras, Rominick Rico, Rhovyl Verayo at John Paulo Agir.

“Pinag-usapan kung anong magiging future ng team. Ang gusto kasi ni PNVF kung indoor, indoor ka, kung beach sa beach volley ka lalaro,” saad ng mapagkakatiwalaang source sa Abante Sports kahapon.

Maugong ang balita sa social media na papasok na sa indoor si Pons sa koponan ng six-time titlist at All-Filipino champions Creamline, habang kinuha naman umano ng Choco Mucho Flying Titans ang serbisyo ng UAAP season 81 indoor at beach volley MVP na si Rondina, samantalang may mga lumabas rin sa social media na babalik ng Cignal HD Spikers si Gonzaga matapos ang ilang season sa Army. (Gerard Arce)