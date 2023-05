Internet voting sa mga Pinoy abroad pinaplantsa

Pinaplantsa sa Kamara de Representantes ang panukalang electronic o internet voting para sa mga overseas Filipino.

Nagsagawa ng pagpupulong ang technical working group ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pinamumunuan ni OFW party-list Rep. Marissa Magsino upang mailatag ang mga probisyon ng House Bill 6770.

“We want to avoid voting disenfranchisement of the 1.83 million-strong Overseas Filipino Workers and to further encourage them to exercise their right of suffrage,” sabi ni Magsino.

Aniya, noong 2022 elections ay kalahati lamang ng 1.6 milyong rehistradong overseas voters ang nakaboto. (Billy Begas)