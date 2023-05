Higit P4.9M shabu nasabat, 6 sa drug watchlist nakalawit

Higit sa P4.9 milyong halaga ng ilegal na droga ang nasabat habang anim sa drug watchlist ng pulisya ang nasakote ng mga awtoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Calamba, Laguna.

Sa ulat ng Laguna police provincial office, unang naaresto si Alyas ‘Jayson’, taga-Marikina City, sa Barangay Halang at nakuha sa kanya ang apat na plastic sachet na naglalaman ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng P365,500.00.

Dinakip naman sa bus terminal sa Barangay Turbina sina alyas ‘Roni’ at alyas ‘Christian’, pawang mga residente rin ng Marikina City dahil sa nakumpiskang 405 gramo ng shabu na nasa P2,754,000.00 ang halaga.

Sa Barangay Landayan sa San Pedro City naman nakalawit si alyas ‘Rode­rick’ at nakuha sa kanya ang 50.4 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P347,700.00.

Sa Cabuyao City dinakma sina alyas ‘Bacolod’ at alyas ‘Abbas’ at narekober sa kanila ang nasa 200 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P1,500,000.00.

Sa kabuuaan, nasa P4,967,200.00 halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa apat na ope­rasyon. Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Ronilo Dagos)