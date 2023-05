Harrison Ford at 80, very hot pa rin

Naging usap-usapan sa Cannes International Film Festival ang pelikula ni Harrison Ford na ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ dahil pumayag siya na magkaroon ng eksenang shirtless.

Napa-“Wow!” ang mga nakapanood na media at critics dahil sa edad ni Ford na 80, physically fit pa rin ang Hollywood actor.

Sa naunang apat na ‘Indiana Jones’ films, hindi nawawala ang eksena na shirtless ang aktor.

Sa naganap na press conference after the screening, tinanong si Ford tungkol sa shirtless scene niya na magiliw naman na sinagot ng aktor Tanong ng isang reporter, “I think you’re still very hot.

And we were stunned to see you take your shirt off in the scene. How did you keep fit?”

Sagot ni Ford, “I’ve been blessed with this body. Thanks for noticing.”

Dagdag pa ng aktor na kaya maayos ang kalusugan niya ay dahil sa pag-aalaga sa kanya ng kanyang wife of 21 years na si Calista Flockhart. Kahit saan daw pumunta ang aktor, lagi raw niyang kasama si Calista para asikasuhin ang mga pangangailangan niya.

Mapapanood lang daw ang shirtless moment ni Ford kapag pinalabas na ang ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ on June 30.

Pinarangalan din si Ford ng Palme d’Or d’Honneur sa Cannes dahil sa kanyang contribution to world cinema. (Ruel Mendoza)