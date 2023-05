Hangzhou Asian Games tatalakayin ni Bambol Tolentino sa PSA Fourm

Magbabalik matapos ang tatlong linggong pahinga para talakayin ang naging kampanya ng bansa sa katatapos lang na 32nd Southeast Asian Games ang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum, Martes (Mayo 23), kasama si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham ‘Bambol’ Tolentino bilang special guest sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Si Tolentino, alkalde din ng Tagaytay City, ay inaasahang susuriin ang pagganap ng Pilipinas sa Cambodia Games kung saan tumapos ang bansa na panglima o mas mababa sa 2021 na edisyon sa Hanoi, ngunit nakakolekta ng kabuuang 58 ginto na pinakamaraming nakuha nito sa ginanap na SEA Games sa ibang bansa mula noong 1987.

Tatalakayin din ng POC president ang darating na bid ng mga Filipino athlete sa Asian Games sa Hangzhou, China ngayong Setyembre, kung saan ang ilan sa mga event ay nagsisilbing qualifiers sa 2024 Paris Olympics.

Ang sesyon ay magsisimula nang maaga sa alas-9 hanggang alas-10:30 dahil si Tolentino ay dadalo pa sa ilang mahahalagang usapin sa tanghali.

Idaraos din matapos ang sesyon ng PSA ang induction ng mga opisyal at board members nito sa pangunguna ng bagong halal na presidente na si Nelson Beltran, sports editor ng Philippine Star.

Inaanyayahan ni Beltran ang lahat ng miyembro at opisyal ng pinakamatandang media organization sa bansa na dumalo sa sesyon na iniharap ng San Miguel Corporation, MILO, Philippine Sports Commission, POC at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Ang lingguhang Forum ay livestreamed sa pamamagitan ng PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at ipapalabas sa isang delayed basis sa Radyo Pilipinas 2, na ibinabahagi rin sa opisyal na Facebook page nito. (Lito Oredo)