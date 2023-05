Fil-Am coach Erik Spoelstra kumatok uli sa NBA Finals

Namumuro si Fil-American coach Erik Spoelstra sa kanyang pang-anim na NBA finals appearance matapos tustahin ng Miami Heat ang Boston Celtics, 128-102, sa Game 3 ng Eastern Conference finals kahapon.

Aminado si Spoelstra at ng tropa niya na nagkamali sila ng inaasahan, akala nila ay magiging mahirap sa kanila para makuha ang panalo sa Game 3.

“That was a solid, mature, professional approach,” saad ni Spoelstra “There’s a lot of pent-up stuff here and we’re getting closer, but we still have to finish this off.”

Tumikada si Gabe Vincent ng career-high 29 points, nag-ambag si Duncan Robinson ng 22 markers para sa eighth-seeded Heat na nilista ang 3-0 serye.

May tsansa ang Heat na tapusin ang laban sa Miyerkoles (Martes sa America) at walisin ang Boston sa Game 4.

Kumana si Caleb Martin ng 18 points, may 16 at 13 puntos sina Jimmy Butler at center Bam Adebayo para sa Heat.

Tumipa si Jayson Tatum ng 14, habang 12 naman ang kinana ni Jaylen Brown para sa second-seeded Celtics. (Elech Dawa)