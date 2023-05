Ex-NPC prexy bagong PTFoMS exec

Itinalaga ni Pang. Ferdinand Marcos Jr. ang dating pangulo ng National Press Club bilang bagong executive director ng Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS).

Sa isang pahayag, kinumpirma ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Atty. Cheloy Garafil na inaprubahan ng Pangulo ang appointment ni Paul M. Gutierrez noong Mayo 19, 2023.

Si Gutierrez ang kasalukuyang kalihim ng NPC at nagsilbi ng dalawang termino bilang pangulo ng pinakamalaking samahan ng mga aktibong mamamahayag sa bansa. Siya ang ikatlong pangu­lo ng NPC na naitalaga sa gobyerno sa nakaraang 8 taon, sumunod kina Benny Antiporda at Joel Sy Egco na papalitan niya sa puwesto bilang PTFoMS executive director.

Itinatag ang PTFoMS sa bisa ng Administrative Order No. 1 noong Oktubre 14, 2016, sa ilalim ng administrasyong Duterte na may layuning tiyakin ang buhay, seguridad, at kaligtasan ng lahat ng kasapi sa sektor ng media sa bansa.

Bagaman nasa ilalim ng Office of the President, si Gutierrez ay mag-uulat kay Sec. Garafil at Department of Justice (DOJ) Secretary Jesus Crispin Remulla, sang-ayon sa probisyon ng AO-1.

Si Gutierrez ay isang field reporter at kolumnista ng Journal Group sa nakaraang higit na dalawang dekada at kinatawan ng NPC sa task force sapol noong 2016.

Tiwala si Remulla na ang malawak at mahabang karanasan ni Gutierrez ay makatutulong sa patuloy na pagnanais ng pamahalaan na tiyakin ang seguridad ng media sa bansa.

Nagpasalamat naman si Gutierrez sa tiwala ng Pangulo at sa desisyon nitong ipagpatuloy ng PTFoMS ang mandato nito.