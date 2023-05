Estetik yarn? Tambutso gawa sa kawayan

Nagsabog ng good vibes ang isang motor na may kakaibang tambutso na gawa sa kawayan!

Ibinahagi ito ng Facebook page na ‘Motor is Life’ kalakip ang caption na, “Organic muffler lodi.”

Makikita sa uploaded picture ang ibinibida na motorsiklo kung saan mayroon itong tambutso na inihugis sa kawayan. Mapapansin na nakaturnilyo itong mabuti sa motor.

Isa sa gamit ng pipe o tambutso sa motor ay upang mai-transport ang gas palabas sa engine nito. Kaya maraming netizen ang takang-taka at gustong malaman kung talaga bang posible ito.

“Sana may sound check… Malay nating ang ganda pala ng tunog,” comment pa ni Vincent Josh P. Granada.

Sabi naman ni Joseleo Horfilla, “Sana organic din ang usok para hindi masakit sa dibdib pag nalanghap mo at safe sa my ashma.”

“Issue: nag liliyab pag pag umaandar,” biro naman ni Laurence GJ.

“Only in the Philippines talaga hahahah baka Pinoy yan! Creative as its finest!” dagdag pa ng isa.

Ikaw, gusto mo ba ng ganito sa motor mo? (Moises Caleon)