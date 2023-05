Derek ginamit sa fake advertisement

Kahit matatawag na semi-retired na sa showbiz, since visible pa rin naman sa kanyang social media accounts, may mga endorsement pa rin si Derek Ramsay.

Pero eto’t naging biktima pa rin si Derek at nagagamsiya sa fake advertisements o endorsements.

May shampoo product kasi na ginamit ang video ni Derek at sinasabing ine-endorse niya ang produktong ‘yon, kaya nga raw from being bald (o kalbo), mabilis na kumapal uli ang kanyang buhok.

Ang kutob ni Derek, ang endorsement daw niya sa Belo ang dinoktor. Kaya nag-post siya agad sa kanyang TikTok account para i-correct ‘yon, lalo na at doon nagte-trending ang fake advertisement niya.

Disclaimer nga ni Derek, “I just want to inform you that I do not endorse this product @bestpricefinds on Tiktok is using this video of me talking about Belo shampoo.”

Kabilang na nga si Derek sa iba pang celebrities na nagagamit sa mga ganitong pekeng endorsement tulad ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera, Ogie Alcasid at maging si Doc Willie Ong.

Nakakaloka! (Rose Garcia)