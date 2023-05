Degamo slay suspek bumaligtad

Binawi ng isang suspek sa pamamaslang kay Negros Oriental Go­vernor Roel Degamo ang kanyang testimonya at itinanggi na may kinalaman siya sa asasinasyon at sa diumano’y mastermind na si suspended Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr. at dating bodyguard Marvin Miranda.

Ayon kay Atty. Harold Montalbo, abogado ng suspek na si Osmundo Rivero, binawi na nito ang lahat ng kanyang mga sinalaysay na siya ay isa sa mga suspect sa pagpatay at isa rin sa mga nagplano para patayin si Degamo.

Binanggit ni Montalbo na napilitan lang daw si Rivero na ituro si Teves habang sila ay nasa headquarters ng Philippine National Police (PNP).

Sinabihan din daw siya ng abogado mula sa Public Attorney’s Office (PAO) na makipagtulungan na lamang sa mga pulis upang hindi masaktan.

“Hindi totoo na may kilala akong Marvin. At hindi rin totoo na a­king itinuro ang litrato ni Cong. Teves nang ipaturo sa akin sa apat na litrato sapagkat hindi ko siya kilala at kailanman ay hindi ko pa siya nakikita,” ani Rivero sa kanyang affidavit.

“Hindi rin totoo na alam ko ang mga naging pagpaplano sa pagpatay kay Gov. Degamo at hindi rin totoo na pamilyar sa akin ang mga ginamit na baril at kasuotan dahil kailanman ay hindi ko ito nagamit o nakita,” dagdag pa niya.