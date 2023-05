Daniel magaling sa 3-point shot

Ganadong-ganadong maglaro ng basketball si Daniel Padilla sa ‘Star Magic All-Star Games 2023’ noong Sunday.

Si Daniel ay naglaro para sa Star Magic Dream Team kung saan nakasama niya sina Donny Pangilinan, Ronnie Alonte, Jeremiah Lisbo, Lance Carr, at ang playing coach na si Gerald Anderson.

Nakalaban nila ang ‘It’s Showtime’ Team na pinangunahan nina Vhong Navarro, Jhong Hilario, Ion Perez, JC de Vera, Arwind Santos, Mister Pilipinas Worldwide – Supranational 2023 Johannes Rissler, at Zeus Collins.

Nagtapos ang main basketball event sa score na 80-77 na pabor sa ‘It’s Showtime’ Team.

Kahit talo ang team nila ay bumida naman si Daniel sa games kung saan mayroon itong 24 points na pumangalawa kay Ion na may 25 points.

Si Daniel din ang nagpakawala ng pinakamaraming 3-point shots, sa 14 beses na pagsubok niya ng 3 points ay pito dito ang pumasok.

Habang sumunod naman ang teammate niyang si Lance Carr na may 2 out of 5 na 3-point shots.

Si Ion naman ay may 2 lang na 3-point shots sa 10 beses niyang pag-try.

Pasok din si Daniel sa Mythical 5 kasama sina Lance at Gerald ng Star Magic Dream Team, at sina Ion at Johannes ng ‘It’s Showtime’ Team.

Bonggels!