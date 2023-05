Bautista nilaglag ni Tugade kay PBBM

Nagbitiw na sa puwesto si Land Transportation Office (LTO) Chief Assistant Secretary Jay Art Tugade sa pagsasabing hindi siya magiging epektibo sa trabaho kung iba ang diskarte ng kalihim ng Department of Transportation (DOTr) na si Jaime Bautista.

Sa inihaing resignation letter epektibo Hunyo 1, 2023, inilista ni Tugade ang mga nagawa nito sa LTO, kabilang dito ang pagbalangkas ng single ticketing system, price ceiling sa mga driving school, pagtanggal ng periodic medical exam sa mga may hawak ng 5-year at 10-year driver’s license, pagbabawal sa baklas-plaka at iba pa.

Nabahiran lang daw ang kanyang achievement dahil sa shortage ng plastic card para sa mga driver’s license na hindi naman niya kasalanan.

“The many achievements by the Land Transportation Office (LTO), however, has been overshadowed in the plastic cards for the Driver’s License that remains to be under procurement with DOTr. It is for this reason (as Head of the Agency), despite having no fault or negligence in the office; I hereby respectfully tender by irrevocable resignation effective June 01, 2023,” ayon sa liham ni Tugade.

“…so that Sec. Jimmy will have a free hand to choose who he can work best with,” dagdag pa niya.

Noong umupo siya sa puwesto noong Nobyembre 17, 2022, agad niyang inutos ang inventory ng mga drivers license at motor vehicle plates.

Enero 17, 2023 niya nilagdaan ang purchase request para masimulan ang procurement activities pero noong araw na iyon ay nag-isyu naman ang DOTr ng Special Order 2023-016 na nagbabawal sa LTO na bumili ng halagang lagpas sa P50 milyon.

Dahil dito, kinausap pa niya si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ang special assistant ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para ipatanggal ang nasabing special order dahil hindi sila makagalaw sa procurement ng plastic card sa driver’s license, gayundin sa mga plaka ng sasak­yan pero nabigo siya.

Aniya, noong Abril 4, 2023 lamang pinost ng DOTr ang invitation to bid para sa mga plastic card. Ang bidding ay nagsimula noong Abril 24, 2023 pero pinalawig hanggang Mayo 24, 2023. Kinontra ng LTO ang extension ng bidding.

Ipinangako raw ng DOTr na sa Hunyo 26, 2023 na sisimulan ang pagbili ng mga plastic card para sa driver’s license.

Kumpiyansa naman si Senador Grace Poe na maayos ng DOTr ang problema sa driver’s license kahit magkakaroon ng palit liderato sa LTO.

“We trust [DOTr] Sec. Jaime Bautista to be on top of the situation. Whatever change in the LTO leadership should not compromise the current work of the agency and obligations to the public,” sabi ni Poe sa isang statement. (Aileen Taliping/Dindo Matining)