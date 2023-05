Bataan Rep. Roman: Aksyunan pagdami ng batang bansot, malnourished

Dahil sa paglutang sa survey sa Western Visayas sa maraming bilang ng mga batang bansot at kapos sa nutrisyon, kinalampag ni Bataan 1st District Congresswoman Geraldine Roman ang mga kinauukulang ahensiya na tugunan ang situwasyong kinasasadlakan ng mga ito.

Sa isang pahayag binanggit ng mambabatas na, “Ang pagiging bansot o stunted ay hindi po natin dapat ipinagsasalawalang-bahala lamang. Lalo na kung dumarami at tumataas ang datos ng mga batang kabilang dito. Mariin po natin itong bibigyang pansin sa Kongreso.”

Ang lalawigan ng Antique sa Western Visayas ang may pinakamataas na bilang ng mga batang nabansot, ayon sa datos mula sa National Nutrition Council.

Nakatala sa naturang lalawigan ang 9.83% na mga batang nabansot, sinundan ng Negros Occidental na may 7.34%, Iloilo na may 5.37%, Aklan na may 4.87%, Guimaras na may 4.84%, at Capiz na may 4.49%.

Ang Region VI-National Nutrition Council ang sumuri sa mga batang may edad 8 hanggang 58 na buwan, at batay sa Ranking of Provinces-Prevalence of Stunting, natuklasan na ang Antique ang may pinakamaraming batang hindi naaayon ang taas sa kanilang edad.

“Karamihan sa mga batang ito ay talaga namang payat at maliliit. Ito rin ang pagsisimula ng bullying. Nabu-bully ang mga batang ito ng kanilang mga kaklase o kalaro sa community. So sa murang edad, apektado na sila agad ng inequality, and I strongly disagree on that.” dagdag pa ng kongresista mula sa Bataan, na siyang nangunguna sa Women And Gender Equality Committee ng House of Representatives.

Sa Pilipinas, 1 sa 3 batang Pilipinong may edad 5 taong gulang pababa ay malnourished dahil sa kahirapan at may magulang na kulang ang kaalaman sa edukasyon sa kalusugan.

Ang Republic Act (RA) No. 11037 s2018, kilala bilang “Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act,” ay nagpapalakas ng national feeding program at lumikha ng five-year plan para maisakatuparan ang programa ng masustansyang pagkain sa paaralan.

“Kaya po mariin din nating isinusulong through my House Bill 5601 also known as Magna Carta for Agricultural Workers and Revitalized Agricultural Value Chain of 2022, ang farm-to-market roadmap. Ito po ay mabisang paraang upang makarating agad ang produkto at serbisyong pang-agrikultura sa mga Kadiwa stores or better, diretso sa pamilyang Pilipino.” dagdag pa ni Kongresistang Roman.