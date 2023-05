Anak ni Gary V naaksidente sa Tate

May tila pa-‘teaser’ na si Angeli Pangilinan, ang misis ni Gary Valenciano, a day before ng posting ng anak na si Gab Valenciano kaugnay ng aksidenteng nanyari rito sa Amerika.

Ang tindi ng tinamong sugat ni Gab at puwede talagang mas grabe pa ang naging pinsala niya.

Sa mahaba niyang caption sa Instagram post, sinabi ng anak ni Gary V na, “I got side swiped on the freeway by an suv around 75mph which launched me a good 70 ft away from the collision. I was in full gear but because of the force of the impact and momentum, it burned through my jackets and pants.

“This is the first accident in my entire life that I did not expect or see coming. Been riding for close to two decades and still, new unexpected experiences to learn from.”

Nagpasalamat si Gab sa tinatawag niyang Tito Ranier na siyang nag-alaga raw sa kanya. Napakahirap daw na gumalaw, lalo na sa gabi dahil may mga gashes siya sa lower and upper back.

“So sleeping has been tough too but all is well. Slowly but surely.”

Sa kabila ng aksidente, naituloy pa rin niya noong Sunday ang magbigay ng testimonya sa mga pinagdaanan niya sa buhay.

Siyempre, hindi maiwasang mag-alala ng pamilya ni Gab, lalo na ang kanyang mga magulang.

Napakaraming celebrities naman ang nagulat at nag-pray for Gab’s speedy recovery.

Maging si Martin Nievera ay nag-comment at nagsabi rito na ‘wag na raw motor ang i-drive nito. “Can you please drive a car instead?” (Rose Garcia)