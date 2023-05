Alexis Sy sinikwat korona sa Philippine Tenpin Bowling

Tinalo ng pambansang bowler na nakabase sa Cebu na si Alexis Sy ang Malaysian na si Siti Safiyah, 279-216, upang angkinin ang women’s open crown ng Philippine International Open Tenpin Bowling Championships.

Nagtala si Sy ng walong sunod na strike mula ikalawa hanggang 10th fram sa pagbubunyi ng maliit ngunit masiglang hometown crowd sa Coronado Lanes sa loob ng Starmall sa Mandaluyong upang madaling makuha ang kanyang unang Open Championship sa torneo na suportado ng Philippine Sports Commission.

Isang silver medalist sa Vietnam Southeast Asian Games nakaraang taon, si Sy ang nakakuha ng top seed at isang bye sa kanyang steady play sa ikalawang eight-game series ng tournament na sinusuportahan din ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Nagbukas ang Pinay bowler na may 233 pinfalls patungo sa tally na 1665 sa kegfest.

Isang BPI assistant manager para sa Visayan corporate banking accounts, nagpalamig si Sy habang hinihintay ang kalalabasan ng one-game playoff sa pagitan nina No. 2 seed Jazreel Tan ng Singapore at No. 3 seed Safiyah, na madaling nanaig sa 209-191 para makuha ang kanyang crack kontra Filipina bowler.

Sa tulong ng dating national women’s coach na si Jojo Canare, na kasama niya sa Vietnam SEA Games, si Sy ay nasa zone at mabilis na nagpalit ng kanyang bowls sa lane No. 17 at 18.

“I’m very happy that we were able to stick with our gameplan with coach Jojo like switching balls between lanes after getting low scores in the qualifying round. So I am very happy with this result,” sabi ni Sy.

“Medyo pamilyar ako sa laro ni Alexis kaya nang makita ko siyang itinapon sa qualifying alam namin ang gagawin, lalo na sa pagpapalit ng mga bola sa dalawang lane na nilalaro niya,” sey naman ni coach Canare. (Lito Oredo)