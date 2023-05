AFP kakasahan Judiciary sa 9th UNTV Cup finale

Mga laro Miyerkoles:

(Novadeci Convention Center/QC)

2:00pm — NHA vs PNP

3:30pm — Judiciary vs AFP

5:00pm – OP vs AFP

SWAK sa finals ang Armed Forces of the Philippines (AFP) Cavaliers matapos patalsikin ang NHA Home Masters, 81-74, sa sudden death match ng 9th UNTV Cup na nilaro sa Paco Arena sa Manila nitong Linggo.

Sinandalan ng Cavaliers si Mark Salupado para akbayan ang three-time champions nang magtala ito ng mga clutch play sa payoff period.

Dahil sa panalo,makakalaban ng AFP ang Judiciary Magis sa finals.

Bukas (Miyerkoles) ang Game 1 ng best-of-three title series sa pagitan ng AFP at Judiciary na gaganapin sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Limang AFP players ang kumana ng double figures kung saan ay tumikada si Darwin Cordero ng 21 points at 13 boards, habang si Salupado ay nag-ambag ng 10 points at anim na rebounds.

Sina dating Letran star Boyet Bautista at Jerry Lumungsod ay kumana din ng pinagsamang 28 markers para sa Cavaliers.

Dahil sa pagkatalo, sasabak ang Home Masters sa battle for third place kontra PNP Responders. (Elech Dawa)