7 oras mala-impyerno! PHLPost nasunog, National ID tupok

Pito ang sugatan habang tinatayang nasa P300 milyon ang halaga ng nasirang mga ari-arian sa pitong oras na sunog na tumupok sa gusali ng Manila Central Post Office sa Liwasang Bonifacio, Magallanes Drive, Ermita, Maynila.

Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), kabilang sa mga nasugatan sa insidente ang kanilang mga miyembro na sina Fire Officer II Joel Libutan, Fire Officer I Carlo Abrenica, Senior Fire Officer II Julio Erlanda, Fire Officer II Jeremy Roque at Fire Officer I Josaphat Araña, gayundin ang fire volunteer na si Toto Doslin at sibilyan na si Elain Dacoycoy.

Sa ulat, umabot sa first alarm ang sunog ganap na alas-11:41 nang gabi noong Linggo at inakyat ito sa pinakamataas na general alarm ganap na alas-5:25 nang madaling-araw kahapon.

Sinabi ni Mark Laurente, chief of staff ni Postmaster General Luis Carlos, na nagsimula ang sunog sa south side ng basement kung saan matatagpuan ang maintenance at storage room para sa Mega Manila Office (MMO).

Samantala, sinabi ni Carlos na maghahanap muna sila ng pansamantalang opisina habang itatalaga naman sa iba’t ibang post office ang kanilang mga kartero.

Inatasan din niya ang mga kalapit nilang sangay na asistihan ang mga kli­yente ng PHLPost.

“We express grief and sadness at this unfortunate incident. We didn’t expect this to happen but we assure the public that all PHLPost branches are business as usual. There are other post offices in Manila and nearby areas where mails and packages will be temporarily delivered and stored,” dagdag ni Carlos.

Kasabay nito, nakiki­pag-ugnayan na ang Philippine Statistics Authority (PSA) sa PHLPost para alamin kung ilang PhilID ang nasunog na ide-deli­ver na sana sa Maynila.

Nilinaw din ng PSA na papalitan nila ang mga nasunog na ID ng walang dagdag na bayad sa mga rehistradong indibidwal.

Idineklara ng National Museum ang neo-classical building sa Liwasang Bonifacio bilang mahalagang cultural property ng bansa dahil sa mga naganap ditong kasaysayan. Itinayo ito noong 1926 batay sa disenyo nina Tomas Mapua at Juan Marcos Arellano, Nasira ito noong World War II at isinailalim sa rehabilitasyon pagkatapos ng giyera. (Juliet de Loza-Cudia)