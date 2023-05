2023 World Slasher Cup matindi pupugan

Bakbakan ang mga tigasing breeder at bigtime sabungero sa magaganap na 2023 World Slasher Cup 2 ‘Invitational 9-Cock Derby’ na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum.

Ilan sa mga magbibigay ng magandang laban sa mga tigasing entry sina James Uy at Lawrence Villanueva.

Nagsimula na kahapon ang two-day eliminations (2-cock) at magtatapos ngayong araw, habang bukas ang bakbakan ng 3-cock semifinals (Mayo 24-25).

“We are expecting the biggest and most respected names in the field to join us for the second edition of the World Slasher Cup Invitational Nine-Cock Derby this 2023,” saad ni organizing Uniprom, Inc. chief operating officer Irene Jose.

Magkakaroon ng tatlong araw na break bago bumalik ang pupugan sa four-cock pre-finals sa Mayo 29, habang sa Mayo 30 ang four-cock grand finals.

Sa first edition na ginanap noong Enero 2023, nagsalo sa kampeonato sina Neil Figueroa na gamit ang entry name na Cali Dreamers Lagitik, Jonjon Alegre (Jonah), Patrick Antonio (SFVM Sagupaan King Cutter), Justin at Jeremy Berin (Mulawin 1), at Nene Araneta ng Thunderbird II.

Nakapagtala sila ng walong puntos mula sa walong panalo at isang talo. (Elech Dawa)