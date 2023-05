16 graft case ‘di napatunayan! Napoles absuwelto sa pork barrel scam

Inabsuwelto ng Sandiganbayan First Division ang dating negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 16 kaso ng graft kaugnay ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) o pork barrel scam.

Ang naturang kaso ay orihinal na isinampa laban kay Napoles at Senador Ramon Bong Revilla Jr. noong 2014. Naabsuwelto si Revilla sa plunder case noong 2018, habang si Napoles at iba pang akusado ay hinatulang guilty.

Tuluyang napawalang-sala si Revilla sa graft case noong 2021 nang katigan ng anti-graft court ang inihain nitong demurrer to evidence.

Sa promulgasyon ng korte nitong Lunes, Mayo 22, inabsuwelto ng korte si Napoles sa 16 kaso ng graft dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang kanyang “guilt beyond reasonable doubt.”

Pinaliwanag ng Sandiganbayan na dahil ang plunder case laban kay Revilla, dating former political officer nitong si Atty. Richard Cambe at Napoles ay maituturing din na graft dahil nakabase ito sa “predicate acts”, kaya ang pananagutan ng mga akusado ay hindi na matutukoy dahil kasama na sila sa plunder case kung saan kabilang sila sa nilitis.

“This fact became even more appa­rent after the presentation of the same testimonial and documentary evidence in both cases,” ayon sa desisyon na sinulat ni Associate Justice Geraldine Faith Econg, at kinagitan nina Division Chairperson Efren De La Cruz at Associate Justice Arthur Malabaguio.

Kasama sa mga inabsuwelto sina Gondelina Amata, Ofelia Ordoñez, Sofia Cruz, Evelyn Sucgang, Francisco Figura, Ma. Rosalinda Lacsamana, Marivic Jover, Consuelo Lilian Espiritu, Victor Roman Cacal at Maria Ninez Guanizo.

Guilty naman sina Dennis Cuna­nan, Gregoria Buenaventura, Rhodora Mendoza, Evelyn De Leon, Laarni Uy at Jocelyn Piorato at hinatulang makulong ng anim hanggang walong taon at perpetual disqualification from public office.

Samantala, sa isa pang pork barrel case na kinasasangkutan ni dating Davao del Sur congressman Douglas Cagas, nahatulan si Napoles na guilty sa two counts ng graft at two counts ng malversation.