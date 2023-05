Tara sa Beijing

SIKAT ang Beijing sa pamosong Great Wall of China na isa sa New Seven Wonders of the World at UNESCO heritage site.

Dito ginanap (sa Peking Hotel) ang 1st PH-People’s Republic of China Friendship chess match noong 1975 kung saan pinangunahan ni Asia’s First Grandmaster Eugene Torre ang bansa sa sorpresang tagumpay.

Dahil dito, napabilang People’s Republic of China Chess Federation bilang miyembro ng World Chess Federation o FIDE na siyang governing body ng sport.

Naghintay ang China ng 48 taon para makapagprodyus ng world chess champion sa katauhan ni GM Ding Liren.

Isa ang aking kumpare na si National Master Almario Marlon Bernardino, Jr. na naimbitahan sa Seminar for Information Officers and Journalists from the Philippines sa Mayo 23-Hunyo 5 sa Beijing.

Makakasama ni veteran sports correspondent/columnist, radio commentator Bernardino sina Alex Anglao Destor, Ian Ray Canoy Garcia, Marie Joselle Badilla, Jecia Anne Opiana, Carlo Jose Magno Villo, Jade Joy Lopez, Mark Anthony Lopez, Shaira Francisco, Pia Consuelo Antonina Morato, Rose Beatrix Cruz-Angeles at George Ahmed Paglinawan.

Ang kaganapan ay inaasahang magpapatibay sa ugnayan ng ‘Pinas at China, ilantad ang mga kalahok sa mga kasanayan; makipagpalitan ng kasanayan; at mapadali ang pagpapalitan ng kaalaman at karanasan.

Kabilang sa mga tumulong sa pag-aasikaso sa aking kumpare at mga kasama niya pa-Beijing sina Garcia, Morato, Austin Ong, Rofel Morano Nillos, Robert Racasa, Noel Jay Estacio, Ernesto Macutay, Jessie Villasin, Engr. Rey Urbiztondo, Dr. Ariel Potot, Joy Chou at Atty. Rodolfo Enrique Rivera.

Malakas binuksan ni Woman National Master Antonella Berthe ‘Tonelle’ Racasa ng Mandaluyong ang kampanya sa PSC-NCFP Selection Women Division Semifinals nang manaig kay WNM Mary Joy Tan ng Cagayan de Oro sa Philippine Academy for Chess Excellence headquarters nitong Biyernes.

Si Racasa ay suportado nina ALC group of companies Chairman & CEO Edgard Cabangon, Rotary International Past President Raffy Garcia at ng Hotel Sogo.

