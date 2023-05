Stampede sa football match, 12 katao dedo

Patay ang 12 katao habang ilan sa mahigit 100 pa na isinugod sa mga ospital ang kritikal makaraang maipit sa nangyaring stampede sa soccer stadium sa El Salvador noong Sabado.

Ayon sa Policia Nacional Civil (PNC), nangyari ang insidente sa Cuscatlan Stadium kung saan ginanap ang laban sa pagitan ng Alianza at FAS noong Sabado nang gabi.

Nagsimulang magkagulo sa lugar nang subukan ng ilan daan pang panatiko ng football na makapasok sa stadium para personal na mapanood ang paghaharap ng dalawang koponan.

Marami ang nakalusot sa isang gate dahilan para dumagsa ang mga tao patungong stadium.

Samantala, iniutos ni El Salvador President Nayib Bukele na imbestigahan ang insidente gayundin ang mga manager, koponan at lahat ng may kinalaman sa insidente.

“Everyone will be investigated: teams, managers, stadium, ticket office, league, federation, etc. Whoever the culprits are, they will not go unpunished,” diin ni Bukele.

Dahil sa nangyari, nasuspinde ang laban ng 16 na minuto para bigyan ng first aid ang ibang nasu­gatan at dalhin sa ospital ang mga nagtamo ng grabeng pinsala sa kaguluhan.