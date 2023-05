Scottie Thompson, 2 kakampi ekis sa PBA Pre-Season Tour

PAHINGA muna sa paglalaro para sa Barangay Ginebra San Miguel ang mga nagpapagpagaling ng injuryna sina Japeth Aguilar, Scotte Thompson at Jamie Malonzo.

Ang tatlong alas na manlalaro ng Gin Kings ay hindi kabilang sa opisyal na 15-man lineup para sa mga pre-season game na sisimulan sa sunod na Linggo sa Caloocan Sports Center.

Ang reigning MVP na si Thompson, Aguilar at Malonzo ay may mga dagdag pang responsibilidad sa kani-kanyang mga pamilya.

Kasalukuyang abala si Thompson sa pagaalaga sa mag-iina pagsilang ng kanyang unang anak habang si Aguilar ay patuloy na nagpapagaling sa MCL sprain na natamo sa nakaraang Governors Cup. Si Malonzo ay kasalukuyang nagbabakasyon naman sa United States.

Una nang nakiusap ang tatlo na hindi makakampanya sa Gilas Pilipinas sa katatapos lang na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia na rito’y nabawi ng Nationals ang gold medal sa men’s basketball 5×5.

Isinama naman na ng San Miguel Beer sa roster sina six-time MVP June Mar Fajardo at Terrence Romeo makaraang umupo sa halos buong season-ending conference dahil sa injury.

Nakalista rin sina Isaac Go para sa Terrafirma at kamakailang nakuhang Mac Belo para sa Rain or Shine. Parehong malalaking lalaki ang nanggagaling sa kani-kanilang mga pinsala.

Kasama rin sa TNT si Justin Chua sa 16-man team, pero mawawala 6-foot-7 center para sa season dahil sa ACL injury sa Governors’ Cup finals.

