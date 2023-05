PCSO inakyat P2.6B sa kaban ng Bureau of Treasury

Mahigit sa P2.6 bilyon ang inakyat ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa Bureau of Treasury (BTr) alinsunod sa mandato nito bilang isa sa pangunahing tagaambag sa kaban ng pamahalaan.

Personal na iniabot ni PCSO General Manager Mel Robles kay Deputy Treasurer Erwin Sta. Ana kamakailan ang tsekeng nagkakahalaga ng P2,665,701,213.78 bilang remittance ng PCSO sa BTr para sa 2022.

Ani Robles, tumaas ng 70% ang naiambag nila sa kaban ng gobyerno para sa 2022 na umaabot sa P1,097,678,322.53 kumpara sa P1,560,102,891.25 noong 2021.

“We are proud to contribute to the government’s coffers. The P2.6 billion represents our unwavering commitment to serve the needs of the people,” ayon dito.

Samantala, patuloy na hinihikayat ni Robles ang publiko na suportahan ang mga produkto ng PCSO dahil sa halagang P20 ay makakatutulong na ang mananaya sa bansa.

Ito’y dahil ginagamit aniya ng PCSO ang kita nito sa lotto at sweepstakes para sa mga health program, medical assistance at proyektong pangka­wanggawa ng gobyerno.