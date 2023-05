PBBM, Sara dinamay sa kudeta

Iniintriga lamang umano sina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte-Carpio kaugnay sa umuugong na kudeta.

Ito ang inihayag ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile kaugnay sa naging kaganapan sa Kamara na nagresulta sa demosyon ni Congresswoman at da¬ting Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at pagkalas ni VP Sara sa Lakas-CMD.

Sa kanyang lingguhang programa sa SMNI news channel, sinabi ni Enrile na madaling sabihin ang kudeta pero mahirap itong gawin.

Mangyayari lamang aniya ito kung patulog-tulog ang mga nakaupo sa Malacañang na malayong mangyari.

“‘Yong mga nag-iisip niyan puwede ninyong gawin kung ‘yong mga nakaupo sa Malacañang ay patulog-tulog. Pero kung may karanasan sila at alam ang gagawin, eh baka kayo maipit ng tangke at mga helicopter,” ani Enrile.

Naniniwala si Enrile na iniintriga lamang ang pangulo at ang bise presidente kaya pinalutang ang umano’y kudeta na sa tingin niya ay malabong magkatotoo.

Sinabi ng kalihim na batay sa kanyang obserbasyon at paniniwala, hindi gagawin ng bise presidente ang ano mang ikasisira ng gobyerno dahil may dangal ito sa kanyang pagkatao.

“Iniintriga ‘yong dalawa, ‘yong presidente at bise presidente. Pero palagay ko nagkakamali sila diyan dahil sa tingin ko sa bise presidente hindi naman ganon ‘yon eh. ‘Yon ang obserbasyon ko, may honor naman ‘yon,” dagdag ni Enrile.

Naging mainit ang usapin sa pagtanggal kay dating Pangulong Arroyo bilang Senior Deputy Speaker at ginawa na lamang itong deputy speaker ng Kamara noong May 18, 2023 na sinundan naman ng pag-alis ni VP Sara sa Lakas-CMD na ang idinahilan ay political toxicity at political power play. (Aileen Taliping)