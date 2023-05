Nonito Donaire gigil mahagip world undisputed bantam

PURSIGIDO si four-division world men’s pro boxing champion Nonito ‘The Filipino Flash’ Donaire na masungkit ang kanyang unang undisputed bantamweight division crown na tatalupan sa World Boxing Council belt kontra kay Alejandro Santiago ng Mexico sa Hulyo sa Estados Unidos.

Dalawang beses nang nabigo ang 40-anyos at dating WBC 118-pound titist kay undefeated king Naoya Inoue ng Japan, huli via second round technical knockout noong isang taon.

Kung magtagumpay ng Fil-Am boxer na tubong Talibon, Bohol, siya ang magiging pinakatanders na maghahari ng 118-lbs dibisyon ng mundo. Naging pinakadatan na siyang kampeon sa WBC nang mahablot kay Nordine Oubaali ng Morocco ang titulo sa fourth round KO noong 2021.

“We still want to get that undisputed title in his division, and we start by facing another Mexican boxer,” bunyag ng esmi ng boskingero na si Rachel Donaire sa Abante Sports nitong isang araw. “However, we’re also planning to get down to the super-flyweight and look for a title shot to get his five-division title belt.”

Si Rachel din coach at manager ng 5-foot-7 boxer.

Inatasan ni WBC President Jose Sulaiman ng Mexico noong Nobyembre na maglaban para sa bakanteng 118-lb title sina Donaire at Jason Moloney na binakante ni Inoue dahil sa pag-akyat sa junior featherweight.

Pero umatras ang Australian at piniling lumaban sa World Boxing Organization (WBO) belt na inagaw kay Pinoy Vincent Astrolabio nung isang linggo.

Ang isa pang world 118-lb champs ay si Japanese Takuma Inoue sa World Boxing Association, at ang nakatakdang manaig kina Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico at Nicaraguan Melvin Lopez na paglalaban ang International Boxing Federation.

“Something I have been working to do, all my career, has been to become an undisputed world champion and you will see me with those belts,” anang US-based fighter.

(Gerard Arce)