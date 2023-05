No permit, no exam policy malapit nang buwagin

Sasalang na sa bicameral conference committee ang panukala na magbabawal sa no permit, no exam policy sa pribadong elementarya at high school.

Ang panukala ay inaprubahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa noong Mayo 8 samantalang natapos na ito ng Senado noong Marso 20.

Ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo, may-akda ng panukala, ang paggamit ng no permit, no exam policy ay “highly discriminatory” sa mga estudyante at kanilang pamilya lalo na sa mga magulang na solo parent.

Sa ilalim ng panukala, pagbabawalan ang mga eskuwelahan na huwag pakuhanan ng pagsusulit ang isang estudyante na hindi pa nakababayad ng matrikula kung nagsumite ng promissory note ang kanilang magulang o guardian.

Oras na maratipikahan ng Senado at Kamara ang bicameral committee report, pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kaila-ngan para ito’y maisabatas. (Billy Begas)