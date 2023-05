Mars Alba, Jolina Dela Cruz hahampas sa Cargo Movers

HAHARAPIN nina 85th University Athletic Association of the Philippines Finals MVP Marionne ‘Mars’ Alba at veteran spiker Jolina Dela Cruz ang bagong kabanata sa kanilang karera sa professional indoor volleyball league.

Matunog ang balitang tatalon at pipirma ang dalawang dating pambato ng reigning UAAP champions De La Salle University Lady Spikers sa F2 Logistics Cargo Movers ng Premier Volleyball League.

Kung matuloy, makakasama nila ang mga datihang manlalaro ng Taft-based squad na sina Aby Marano, Kim Kianna Dy, Majoy Baron, Dawn Macandili, Ara Galang, Cha Cruz-Behag at Kim Fajardo.

Nagpahayag sa Instagram account Linggo ng pasasalamat ang 5-foot-7 playmaker sa tagumpay ng La Salle sa katatapos na UAAP matapos makuha ang dalawang sunod na come-from-behind victory kontra sa ianagawan ng tronong National University Lady Bulldogs.

“With the deafening noise of discouragement and the blinding despisement, everybody saw the mountain in front of me. As I climbed the impossible heights that many people doubted me for, with all honesty, it was never an easy journey. Until the day happened… I made it to the summit and see everything that I’ve been through paid off in a beautiful scenery of victory,” litanya ni Alba sa social media account. “We started from the bottom now we’re here. Truly a champion by heart, and triumph by will. It was indeed a graceful ending, now heading to my new beginning!”

Inilabas naman ni Dela Cruz sa kanya ring IG ang bunga ng tagumpay na kanilang pinaghirapan upang makabawi sa Lady Bulldogs na nangwalis sa kanila sa 84th season.

“The missing puzzle piece I was looking for (title),” aniya.

Hindi naman direktang nasagot ni Cargo Movers coach Regine Diego ang katanungan patungkol sa pagpirma ng kontrata nina Alba at Dela Cruz sa koponan. Pero inaming nakikipag-usap na ang kanilang mga manager.

“I (still) don’t know pa, but our managers are already talking (to them),” pahayag ni Diego sa mensahe nito sa Abante Sports. (Gerard Arce)