Manila Chooks tuutulungan ang Girls at Boystown

HABANG naghahanda ang Manila Chooks! para katawanin ang Pilipinas sa malalaking FIBA 3×3 World Tour Masters, patuloy ang pagbibigay nito ng pag-asa, pagkalinga sa mga mahihirap na komunidad at pagtulong sa mga kabataan.

Inilunsad ng Chooks-to-Go ang mga bagong produkto mula sa basketball 3×3 kung saan ang kikitain ay ibibigay sa mga kabataan ng Sisters of Mary Boystown and Girlstown.

Sinimulan na ito sa Silang, Cavite kung saan pinangunahan ni Chooks-to-Go president Ronald Daniel Mascariñas, ang ninong ng 3×3 sa bansa.

Nangako ang opisyal ng taunang pinansiyal na suporta sa halagang P2.8M para matiyak na makakatanggap ng edukasyon at pangangaailaangan ang mga nasa institusyong nabanggit.

“Ang aming pangako ay higit pa sa tulong at libangan,” sey ni Mascariñas, na hinimok ng isang malalim na layunin, at masigasig na nagsalita ukol sa papel na ginagampanan ng Chooks-to-Go Pilipinas 3×3 na tulay sa mga kapos sa lipunan.

“Naniniwala kami na ang ating sama-samang pagkilos ay may kapangyarihang hubugin ang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga kapwa Pilipino. Nagsusumikap kaming mag-alab ng pag-asa at magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan na maisakatuparan ang kanilang potensyal bilang mga ahente ng positibong pagbabago.”

Ang kaganapan sa Sisters of Mary Boystown at Girlstown ay hinangaan ‘di lang ng opisyal kundi ng Manila Chooks! mga cager na sina Mac Tallo, Paul Desiderio, Brandon Ramirez, Dennis Santos, CJ Payawal, at head trainer Chico Lanete

(Lito Oredo)