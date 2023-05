Kathryn may class ang pagpapa-sexy

Hindi kinaya ng fans ang pagiging sexy at daring ni Kathryn Bernardo sa shoot ng isang jewelry brand.

Pinost kasi ng magkapatid na stylists ni Kathryn na sina Kimi at Boop Yap ang reel ng V! Jewelry endorsement shoot ni Kathryn.

Umani si Kathryn ng maraming papuri sa Instagram reel post na iyon.

“Hindi kita kinakaya ngayon, Kathryn Bernardo (with face holding back tears and on fire emojis),” tweet ng isang KathNiel fan.

“Ay ang bangis… nangangain, nanglalamon ang kagandahan niya,” komento ng isa pang fan.

“Drop dead gorgeous queen,” sey pa ng isang fan.

Talagang pinapatunayan ni Kathryn ang pag-mature ng kanyang image mula sa mga pelikulang gagawin niya hanggang sa tema ng kanyang mga brand endorsement shoots.

Kahit daring and sexy ay very classy at tastefully done pa rin ang nasabing photo shoot which is pasok pa rin sa core value ni Kathryn.

Silent or wala pang komento ang boyfriend ni Kathryn na si Daniel Padilla, pero for sure proud ito sa kanya.

Bonggels! (Byx Almacen)