Janno ipinagtanggol mga hubadera

Ipinost ni Janno Gibbs sa kanyang Instagram account ang short clip ng interview niya sa ‘The Men’s Room’ kunsaan ay nakausap niya ang Vivamax star na si Salome Salvi.

Sa tanong kung ang porn or sex work daw ba ay mako-consider na marangal na trabaho, tahasang sinabi ni Salome na, “Oo naman,” at marami raw siyang napapasaya. Legitimate na work ang ginagawa nila. Tanggalin daw ang stigma na sex worker ka, stripper ka, nagma-massage ka.

“I consider my work to be legitimate. Trabaho ang ginagawa namin,” sey ni Salome.

Nagbigay naman si Janno ng sarili niyang opinyon.

Ayon dito, “Ako, ito lang ang masasabi ko, ‘yung porn star, sex workers, katawan ang binebenta. ‘Yung ibang pulitiko nga natin, kaluluwa ang binebenta, paninindigan ang binebenta,” tahasang sagot niya.

Sinegundahan naman ‘yon ng sexy star, “Oo, ‘di ba? Kami, wala kaming nasasaktan. Nagpapasaya lang kami.”

Ang tapang ng discussion na nang binasa namin ang mga comment ng netizens, hati rin ang paniniwala. May sumegunda kay Janno at sinabi rito na, “May point ka do’n idol. What a great mindset.”

Pero may tumuligsa rin dito at sinabihan si Janno na, “Hay naku Janno magpahinga ka, nasaan na ang values mo at self-preservation ng Pilipino, meron ka pa ba no’n?”

Sinagot naman ito ni Janno na, “Hindi ako pagod,” huh! (Rose Garcia)