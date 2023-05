Gerald, Julia kasal na lang ang kulang

Makalipas ang limang taon, ngayon lang daw ulit nag-‘birthday’ sa labas ng bahay si Marjorie Barretto.

“It was supposed to be an intimate after dinner drinks get together, but these dearest friends brought out the all fun they had in them and we had a blast. I have been celebrating my birthday at home for the past 5 years, it was a welcome change to go out and get dressed,” sabi ni Marjorie, na 49 years old na nga.

At siyempre, sa Instagram post niya tungkol sa kanyang early dinner, na may caption na, “Early dinner with the nearest and dearest to my heart. Blessed to be complete on my birthday,” makikita ang dyowa ni Julia Barretto na si Gerald Anderson.

Walang duda na part na talaga ng pamilya si Gerald, at malapit talaga siya sa puso ni Marjorie. At feel na feel mo rin kay Gerald na hindi lang si Julia ang mahal niya, kundi pati pamilya nito, lalo na ang ina na si Marjorie.

Well, hirit nga ng fans, kasal na lang talaga ang kulang kina Gerald at Julia, dahil ramdam mo ngang love na love, at bahagi na talaga siya ng pamilya ng mga Barretto.

At yes, kaabang-abang nga talaga ang magiging kasal nina Julia, Gerald, kung gaano kabongga, o gaano ka-intimate?

Well, wait and see na lang tayo. (Dondon Sermino)