Enchong todo selfie kay Cate Blanchett

Lunod sa ligaya si Enchong Dee sa karanasan niya sa Cannes International Film Festival. Eh, kasi nga, matagal na raw niyang pangarap na makadalo sa naturang event.

“Day 3 thoughts: Ang mundo ng isang aktor ay hindi nananatili sa loob ng bansa. Malaki ang mundo. Malayo ang lalakbayin. Masarap matuto. Nakaka-excite gumawa ng pelikula na maipapalabas mo sa mga banyaga. Thank you Lord pina-experience mo to sakin.

“Pangarap ko lang to dati na maka-attend ng @festivaldecannes but more so doing a world premiere for Topakk in Marche Du Film. Grabe ka Lord!

“P.S. Direk @aalixjr thanks for bringing me to watch ‘New Boy’ tapos nasa likod lang natin si Cate!” sabi ni Enchong.

Yes, todo selfie nga si Enchong kay Cate Blanchett, ha! Hindi talaga niya pinalampas ang mga pagkakataon na nakakahalubilo niya ang mga sikat na artista sa buong mundo. (Dondon Sermino)