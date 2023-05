Chrome Bell pinasinghot ng alikabok mga karibal sa Turf

PASIKLAB si Chrome Bell noong Sabado ng hapon para angkinin ang panalo 2023 Philracom 3-Year-Old & Above Maiden Race sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Lumabas siyang pang-apat sa largahan at sinakyan ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Jonathan Basco Hernandez.

Nagbanatan sa unahan sina Eyevan at Deus Ex Machina, pero far turn kumukuha na ng unahan si Chrome Bell.

Kaya sa home turn ay apat na kabayo na ang nilamang niya at umabot pa sa siyam pagtawid ng meta.

Nagrehistro si Chrome Bell ng tiyempong 1:26.2 sa 1,400-meter race upang kubrahin ang P20K added prize ng Bell Racing Stable.

Sumegundo si Special Secretary, tumersero si Deus Ex Machina at pumang-apat si Suddenly. (Elech Dawa)