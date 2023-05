Christian Mendoza hari ng GMG rapid chess challenge

SORPRESANG naghari si Christian Mendoza sa GMG Youth Chess Challenge Rapid Chess Tournament (15 taong gulang pababa) nitong Sabado ng gabi sa Open Kitchen Foodhall ng Rockwell Business Center sa Sheridan, Mandaluyong.

Lumikom ang 15-taong-gulang na pambato ng Antipolo National High School ng 6.5 puntos sa seven rounds Swiss System format upang ibulsa ang P5K premyo at medalya.

Inungusan ni Mendoza sina Jian Carlo Rivera, National Master Al-Basher Buto, Allan Gabriel Hilario, Jeanne Marie Arcinue at NM Oshrie James Reyes na may tig-aaanim na puntos at mga pumuwesto sa pangalawa hanggang pang-anim, ayon sa pagkakasunod.

Third seed, nanalasa si Mendoza ng anim na sunod na panalo laban kina Xian Aiken Cuartero, Delia Marie Penaverde, Lira Placer, Jude Angelo Dableo, Allan Gabriel Hilario at Woman NM Jersey Marticio at draw ang huling laban.

Nasa 123 woodpusher ang lumahok sa torneo. (Elech Dawa)