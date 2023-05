Chill na chill! Doggy lodi sa surfing

Daig kayo ng pet na ‘to! Ang lodi kasing aso ng isang netizen kayang-kayang bumalanse sa board at mag-surfing.

Pinost ito ng user na si Daily Surf (@surfstage) sa kanyang account kung saan mapapanood ang isang doggy na game na game sumakay sa surfing board at makipaglaro sa mga alon.

Sa unang parte ng video ay kasama pa niya ang kanyang amo subalit nang paparating na ang alon ay hinayaan na niya itong mag-isa.

Sabi pa niya, “Surf! Surf! Surf!”

Mapapansin naman na nakasuot ang doggy ng life jacket para masiguro ang safety nito. Bakas din ang pagkalmado sa mukha nito na tila sanay na sanay na sa gawaing ito.

Dahil dito, nakatanggap ito ng higit 13 milyong views at mga komento mula sa mga online user. Marami ang naaliw sa abilidad ng asong ito na mas magaling pa nga sa iba kung maglaro sa mga alon.

Gaya ni @piercee_18, ani, “Bros a better surfer then me.”

“Omg a dog can surf but not us,” kwelang hirit ni @mayaleemessica.

Tila bet namang matuto ng user ni @snowandstormfurryfriends, aniya, “Can he teach me? I’ll pay for his lessons.”

“Awww that is cute and looks run,” sabi ni @lilahthe.goat.

“Mapapa-smile ka nlng, ang galing nmn mag surf,” dagdag pa ni @hvysnthsgrl.

(Moises Caleon)