Caloocan PNP tukoy na rumapido, nagpasabog sa NPD-DEU

Tukoy na ng Caloocan City Police Police Station (CCPS) ang suspek na rumatrat at naghagis ng granada sa harap ng tanggapan ng Northern Police District-Drug Enforcement Unit (NPD-DEU) sa Dagat-Dagatan sa lungsod noong Sabado.

Gayunman, tumanggi muna si CCPS chief Police Col. Ruben Lacuesta na tukuyin ang suspek na tinutugis na ngayon ng kanilang mga tauhan.

Sa ulat, tumakas patungo sa direksyon ng Pampano St. ang suspek matapos niyang paputukan at hagisan ng granada ang harap ng opisina ng DEU sa Langaray St., Barangay 14, Dagat-Dagatan bandang ala-1:45 nang madaling-araw.

Narekober ng mga tauhan ng CCPS Explosive Ordinance Division (EOD) sa lugar ang tatlong naiputok na bala, slug at metallic fragment mula sa sumabog na MK-2 hand grenade.

May nakita ring mga butas sa pinto ng DEU at ibabaw ng kotseng nakaparada sa tapat nito.

Sinabi ni Lacuesta na sinisilip nila ang anggulong paghihiganti sa inilunsad nilang kampanya laban sa droga bilang motibo ng krimen.

Ayon kay NPD director Brig. Gen. Ponce Rogelio Peñones Jr., tatlong lalaki na lulan ng dalawang motorsiklo ang rumatrat at naghagis ng granada sa lugar.

Wala namang nasaktan sa insidente pero nagdulot ng pangamba sa mga residente ang pangyayari.

“It was not their intention to inflict casualties since they knew there were only a few people in that office at the time of the attack. This is clearly a form of intimidation from drug personalities in retaliation for our intensified operations,”ayon sa opisyal.

Kabilang sa mga big time tulak na naaresto ng DEU ay sina Samsudin Rasid at Johaima Jamael kung saan ay abot sa 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P1.36 milyon ang nasamsam sa mga ito sa buy bust operation sa Barangay 185 noong Abril 23. (Orly Barcala)