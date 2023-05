Bebot nasilat sa helmet; droga, boga buking

Buking sa dalang droga at baril ang isang babae matapos itong masita dahil walang suot ng helmet habang nagmomotorsiklo noong Huwebes sa Barangay Pulang Lupa, Las Piñas City.

Nalambat sa Oplan Sita ng Las Piñas Police Tactical Motorcycle Riders Unit (TMRU) ang suspek na si Maricel Fultura, 40-anyos habang nakatakas ang kasama nitong nakilala lang na si Lolong.

Ayon kay Las Piñas police chief P/Col. Jaime Santos, agad na sinenyasan ng mga pulis sina Fultura nang makita nilang walang helmet ang mga ito habang paparating sa inilatag nilang checkpoint sa sa Padre Diego Cera, Barangay Pulang Lupa, Las Piñas City bandang alas-11:40 nang gabi.

Gayunman, sa halip na magmenor ay nag-iba ng direksyon ang mga ito pero nahulog si Fultura sa pagkambyo nito dahilan para madakip ito.

Narekober kay Fultura ang 1.4 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng P9,520.

Bukod sa shabu, nakuha rin kay Fultura ang isang kalibre .45 pistol na kargado ng dalawang bala at P31,000 cash na nakalagay sa slingbag nito,

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act A 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2012 at illegal possession of firearms and ammunitions ang suspek.