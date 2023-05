BBM sa mga PMA grad: Bantayan panganib sa PH

Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong opisyal na nagtapos sa Philippine Military Academy (PMA) na maging handa laban sa ano mang banta at panganib na dumating sa bansa.

Pinangunahan ng pangulo nitong Linggo ng umaga ang PMA commencement exercises ng 310 miyembro ng PMA Madasigon Class of 2023 sa Fort Gregorio del Pilar, Baguio City kung saan inihayag nito na dapat pala¬ging maging handa sa ano mang mga kaganapan sa kapaligiran.

Marami aniyang mga gumagambala at nangmamaliit sa kaayusan at katatagan ng bansa kaya mahalagang mahadlangan ang mga ito sa pamamagitan ng kahandaan ng bawat isa.

“Existing realities and the rapidly evolving security environment impel us to be always prepared for any and all threats that our country may face,” anang pangulo.

Kabilang aniya sa mga balakid sa hinahangad na kapayapaan ng mga Pilipino ay ang mga gumagawa ng kriminalidad, insureksiyon at terorismo.

Tiniyak naman ni Pangulong Marcos sa mga bagong opisyal ng Hukbong Sandatahan na tuloy-tuloy ang pagsusulong ng mo¬dernisasyon sa pamamagitan ng pagbili ng mga military asset para mas mapahusay ang pagbabantay sa bansa at pagtiyak sa seguridad ng mamamayan. (Aileen Taliping)