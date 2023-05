Bato bubulukin sa kulungan PNP Capt

Nanindigan si Senador Ronald “Bato” dela Rosa na hindi niya palalayain sa detention center ng Senado si Police Capt. Jonathan Sosongco hangga’t hindi nito isinisiwalat ang pangalan ng informant sa P6.7 bilyong shabu raid noong Oktubre 2022.

“Kung mananatili pa rin siyang sinungaling then ibabalik natin siya uli sa kulungan,” diin ni Dela Rosa sa interview ng Politiko noong Sabado.

Itutuloy ng Senate committee on public order and dangerous drugs ang imbestigasyon sa nasabing drug raid sa Martes ipapalabas sa hearing ang CCTV ng raid at ang sinasabing pagnanakaw ng ilang kilo ng shabu ng ilang pulis.

“‘Yong Napolcom mayroon silang video na hawak. Very very implicating, very revealing video at makikita doon lahat lahat, pati ‘yong time stamp anong oras nagaganap ‘yong mga kilos nila sa crime scene at para maliwanagan nating lahat kung sino ang involved dun sa pilferage ng shabu at kung ano talaga ang attempt na mag-cover up, sino ang involved, malalaman natin ngayong Martes,” wika ni Dela Rosa na siyang chairman ng komite.

Aniya, malinaw na may pinagtatakpan ang nahuling suspek na si Sgt. Rodolfo Mayo, gayundin ang mga anti-drug operative ng Philippine National Police (PNP).

“Mukhang quite a number of them ay talagang may tinatakpan,” ayon sa senador. “Dalawa lang yan, either pasok sila or hindi sila pasok nasa labas sila pero takot sila, walang bayag magsabi ng totoo.”