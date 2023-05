Away-babae ba ang nangyayari?

Mula noong nakaraang linggo magpahanggang sa kasalukuyan ay pawang mga babae ang tampok sa mga usapang politika kung ang galaw ng kasalukuyang gobyerno ang bibigyan ng pansin.

Ang unang pangalan ay lumilingon sa tawag na dating Pangulo at kasalukuyang Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo at ang pangalawa ay ang kasalukuyang Bise Presidente at DepEd Secretary Sara Duterte- Carpio.

Tumunog ang pangalan ng dating presidente makaraang siya ay mapalitan bilang Senior Deputy Speaker, kung saan, sinasabing malapit din sa kanya ang naging pamalit.

Sa situwasyon naman ng Bise Presidente, naging laman siya ng balita umaga nitong nakalipas na Biyernes makaraang magbitiw bilang miyembro ng Lakas-CMD, kung saan, lantad naman sa publiko na nasa ilalim ng pangangasiwa ng dating Presidente.

Bago ang mga pangyayaring ito ay pumutok ang mga impormasyong ang dating Presidente ay madalas na naiispatan sa Davao City, hometown ng Bise Presidente at dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa kabilang banda, matunog na matunog ang mga impormasyon na aktibong aktibo sa partisipasyon sa pagpapatakbo ng gobyerno si First Lady Liza Araneta-Marcos, isa sa mga indikasyon ay ang naglalabasang litrato na kasa-kasama siya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Jr sa mga aktibidad sa ibayong-dagat.

Anu-ano ba ang kanya-kanyang nilang katangian na lantad sa publiko para maging batayan at ipagpalagay ng mga nag-aabang sa galaw ng politika na posibleng may kaugnayan sa nangyari sa dating Pangulo sa Kamara ang pagbibitiw ni Duterte-Carpio sa Lakas-CMD?

Pero teka rin muna bago ko makalimutan, ang Kamara de Representantes ay kasalukuyang pinamumunuan ng isang Lakas-CMD stalwart na si House Speaker Martin Romualdez, pinsan ni PBBM sa mother side.

Kaya biglang naalala ng marami na baka hindi ordinaryo ang dahilan ng dating Presidente sa hindi niya pagdalo sa unang SONA ni PBBM.

Well kailangan talaga siguro natin na mag-abang sa mga susunod na ganap lalo pa’t hindi pa rin nagtatalaga si PBBM ng mga myembro ng gabinete na puwedeng makatulong sa kanya para mas maging kongkreto ang pamumuno sa bansa.

Maraming puwedeng mangyari at sa galaw ng politika sa kasalukuyan, hindi na dapat tayo nagtataka na ang nakikita nating nakapuwesto ngayon ay hindi na siya ang ating mabubungaran kinabukasan.

Iba daw talaga kasi pag babae vs babae ang nasa eksena.

Lalo na siguro kung pagkakaitsa-puwera ang pag-uusapan.