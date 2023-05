Angel Canino pipiratahin din ng foreign volleyball team

TULAD ng ibang mahuhusay na balebolista na naglalaro sa ibang bansa bilang mga Asian import, hindi malayong sumunod rin sa mga yapak si newly-crowned Rookie of the Year at Most Valuable Player Angel Canino ng 85th season University Athletic Association of the Philippines women’s volleyball tournament champions De La Salle University Lady Spikers.

Hinirang ng pangalawang manlalaro sa kasaysayan ng liga ang 19-anyos na outside hitter na kumopo ng dalawang pangunahing parangal sumunod sa karibal na si National University Lady Bulldogs Mhicaela ‘Bella’ Belen.

Sa natatanging nagawa ng tubong Bacolod City heavy-hitter, mas naging mataas ang inaasahan sa 5-foot-11 standout sa mga parating na, gayundin ang nakikitang paglalaro niya sa ibang bansa bilang reinforcement.

“Nilu-look forward ko ang mga susunod na seasons pa na ilalaro niya for sure. Marami pa siyang papahirapan na teams and kapag given na ganyan siya katalino maglaro, ganyan siya kagaling maglaro, hindi malabo na maglalaro siya international. So, ayun inaabangan din namin,”litany ni La Salle team captain at senior playmaker Mars Alba sa programang Power N’ Play.

Kasama rin ni Canino sina two-time Best Middle blocker Thea Gagate at beteranang si Jolina Dela Cruz.

Ilan sa mga naging manlalarong nagpasikat sa ibang bansa sina Creamline star Alyssa Valdez sa 3BB Nakomront ng Thailand, Jaja Santiago ng Saitma Ageo Medics sa V-League Japan, Dindin Santiago-Manabat ng Akari , Mylene Paat ng Chery Tiggo sa Nakhon Ratchasima at MJ Phillips sa Gwangju Al Peppers sa Korean V-League

Sa men’s side ay sina Bryan Bagunas at Marck Espejo.

Pinuri rin ni Alba si Canino na hindi itinuring na baguhang manlalaro sa koponan na tila kasabayan nilang pumasok sa liga

“Natutuwa ako sa kanya kasi given na rookie pa lang siya, pero kapag gumalaw sa loob ng court, parang veteran na talaga,” panapos na sey ng outgoing DLSU playmaker.

(Gerard Arce)