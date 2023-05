Aaron Judge, New York hinakbangan Cincinnati

PERPEKTONG 4 for 4 sa plate si Aaron Judge kabilang ang go-ahead single sa 10th inning na sinakyan ng New York Yankees para agawan ng panalo ang Cincinnati Reds 7-4 sa MLB game nitong Sabado.

Binura ng New York ang 4-1 deficit sa ikinasang three-run fifth laban kay Luke Weaver. Inumpisahan ng homer ni Isiah Kiner-Falefa, sinundan ng RBI double ni Judge sa left-field wall at run-scoring single ni Anthony Rizzo.

Sinimulan ni Greg Allen ang 10th bilang automatic runner sa second base. Umabante siya sa flyout ni Gleyber Torres bago umiskor sa single ni Judge.

Sinundan ni Anthony Rizzo ng two-run homer.

Naka-7 homers, 18 RBIs na si Judge sapul nang bumalik mula injury list noong May 9. Wala sa isip niya ang streak.

“It’s about going out there and assessing the situation,” giit ng slugger. “I look at who is on the mound and what I have to do to help the team.”

(Vladi Eduarte)