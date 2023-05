9 tepok, daming nasugatan sa San Salvador soccer game

SIYAM ang iniulat na namatay at marami pa ang sugatan sa stampede sa isang soccer match sa San Salvador, El Salvador nitong Sabado.

“We can confirm nine dead – seven men and two women – and we attended to more than 500 people, and more than 100 were transported to hospitals, some of them were serious,” pahayag ni Carlos Fuentes, spokesman ng first aid group Rescue Commandos.

Nangyari ang insidente sa quarterfinal match ng Salvadoran league clubs Alianza at FAS sa Monumental Stadium sa Cuscatlan. Nagtulakan at nagpumilit umanong pumasok sa isa sa access gates ng stadium ang mga tao.

Sinuspinde ang match 16 minutes pa lang sa laro nang magtakbuhan sa field ang fans, binuhat ang mga sugatan palabas ng tunnel papunta ng field.

Masusi pa ring iniiimbestigahan ng mga awtoridad ang kalunuos-lunos na trahedya sa pinakasikat na sport sa mundo.

(Vladi Eduarte)